Eşini pompalı tüfekle öldürdü!

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesinde meydana gelen olayda, Ökkeş Palamut ile eşi Dilan Palamut arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ökkeş Palamut eşine pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Dilan Palamut ambulansla kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Olayın duyulması üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri Ökkeş Palamut'u gözaltına aldı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ökkeş Palamut'un ilk ifadesinde cinayeti kabul etmediği öğrenildi.