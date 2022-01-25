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Giriş Tarihi: 25.1.2022 16:06 Son Güncelleme: 25.1.2022 16:37

Eşini pompalı tüfekle öldürdü!

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Eşini pompalı tüfekle öldürdü!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi eşini pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesinde meydana gelen olayda, Ökkeş Palamut ile eşi Dilan Palamut arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ökkeş Palamut eşine pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Dilan Palamut ambulansla kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Olayın duyulması üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri Ökkeş Palamut'u gözaltına aldı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ökkeş Palamut'un ilk ifadesinde cinayeti kabul etmediği öğrenildi.

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Eşini pompalı tüfekle öldürdü!
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