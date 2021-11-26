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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Eşini satırla yaralayan firari koca tutuklandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Eşini satırla yaralayan firari koca tutuklandı
DİYARBAKIR'DA, geçtiğimiz hafta eşini satırla yaraladıktan sonra kayıplara karışan firari koca polisin başlattığı titiz çalışma sonucu yakalandı. Sur ilçesinde 19 Kasım'da Bedriye H. (40) kocası Murat H. (42) tarafından satırlı saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı satır darbeleri sonucu ağır yaralanan talihsiz kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Emniyet güçleri, olaydan sonrası kaçan Murat H.'nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Saklandığı evi tespit eden polis düzenlediği operasyonla Murat H.'yi gözaltına aldı. "Kasten öldürme suçundan" 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari koca Murat H., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Eşini satırla yaralayan firari koca tutuklandı
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