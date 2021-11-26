Haberler Yaşam Haberleri Eşini satırla yaralayan firari koca yakalandı
Giriş Tarihi: 26.11.2021 15:33 Son Güncelleme: 26.11.2021 15:42

Eşini satırla yaralayan firari koca yakalandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Eşini satırla yaralayan firari koca yakalandı

Diyarbakır’da, geçtiğimiz hafta eşini satırla yaraladıktan sonra kayıplara karışan firari koca polisin başlattığı titiz çalışma sonucu yakalandı.

Sur ilçesinde 19 Kasım'da B.H. kocası M.H. tarafından satırlı saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı satır darbeleri sonucu ağır yaralanan B.H, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olaydan sonra kaçan M.H.'nin yakalanması amacıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalar başlattı.

Saklandığı evi tespit eden polis düzenlediği operasyonla M.H.'yi gözaltına aldı. 'Kasten Öldürme Suçundan' dolayı 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari koca M.H., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Eşini satırla yaralayan firari koca yakalandı
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