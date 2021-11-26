Eşini satırla yaralayan firari koca yakalandı

Sur ilçesinde 19 Kasım'da B.H. kocası M.H. tarafından satırlı saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı satır darbeleri sonucu ağır yaralanan B.H, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olaydan sonra kaçan M.H.'nin yakalanması amacıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalar başlattı.

Saklandığı evi tespit eden polis düzenlediği operasyonla M.H.'yi gözaltına aldı. 'Kasten Öldürme Suçundan' dolayı 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari koca M.H., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.