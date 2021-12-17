Eşini sokak ortasında bıçaklayan adama 13 yıl hapis

20 yaşındaki Aleyna Tülay Taş 1,5 yıldır evli olduğu Okan Taş'tan (23) şiddet görünce, 1 yaşındaki kızını da alıp anne ve babasının evine yerleşti. Okan Taş ise boşanmak isteyen eşine 2 Nisan'da markete giderken sokak ortasında saldırdı.