Eşini sokak ortasında bıçaklayan adama 13 yıl hapis

20 yaşındaki Aleyna Tülay Taş 1,5 yıldır evli olduğu Okan Taş'tan (23) şiddet görünce, 1 yaşındaki kızını da alıp anne ve babasının evine yerleşti. Okan Taş ise boşanmak isteyen eşine 2 Nisan'da markete giderken sokak ortasında saldırdı.
Takip ettiği eşine arkadan yaklaşan Taş, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle genç kadını yaraladı. Tedavilerin ardından hayata tutunan genç kadın, "Tek isteğim adalet. Cezasını çekmesini istiyorum. Birkaç gün yatıp çıkmasın'' dedi.
TAHRİK İNDİRİMİ YAPILMADI
İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Okan Taş için karar duruşması yapıldı. Mahkeme başkanı, karar öncesi sanığa son sözlerini sordu. Daha önceki savunmasında eşinin kendisiyle tahrik edici şekilde konuştuğunu öne süren sanık Taş'ın son sözü, beraat ve tahliye istemek oldu.