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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Eşini sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü

ABBAS ÇAKAR
Eşini sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kocası tarafından sırtından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi. Olay dün saat 18.00 sıralarında, Erenler Mahallesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Ayşe Perçem ile eşi Hacı Perçem arasında evde çıkan tartışma sokağa taştı. Perçem çifti, oturdukları apartmanın önünde tartışmayı sürdürürken Hacı Perçem, evden aldığı ekmek bıçağı ile eşine saldırdı. Ayşe Perçem, sırtına aldığı üç bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi 5 yaşındaki kızını da yanına alarak kaçtı. Polis, katil zanlısı kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

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Eşini sokak ortasında bıçaklayıp öldürdü
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