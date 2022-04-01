Eşini sokak ortasında katletmişti: İlk kez hakim karşısında!

Geçtiğimiz Kasım ayında Bahçelievler'de Satı Mehmet Demirci (34) sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Hanife Demirci'yi (31) bıçaklayarak öldürmüştü. Cani kocanın ilk ifadesinde cinayeti planlayarak işlediği ortaya çıkmıştı. Hazırlanan iddianamede Müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada maktulün ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Duruşmada savunmasını yapması için kendisine söz verilen tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını ifade ederek "Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 3 ay kadar tedavi gördüğümü söylüyorlar. Ben bu olayı hatırlamıyorum. Kendimi de hiç iyi hissetmiyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olmadı.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Maktulün babası Yaşar Osmanoğlu ise ifadesinde "Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum. Kızım sanık ile 2010 yılından itibaren evlidir. Son 2 yıldır da aralarında anlaşmazlıklar başlamıştı. Kızım en son kardeşini arayıp dayanamadığını ve evimize dönmek istediğini söylemiş. Kızım bize geldi ve boşanma davası açtık. Dava açtıktan 15 gün sonra sanık babası, kardeşi ve dayı dedikleri bir kişi evimize geldi cinayet olayından bir buçuk iki ay önce. Karşı taraf bize boşanmak için ne istediğimizi sordu, bizde bir talebimizin olmadığını söyledik. Sonrasında sanık ve babası 'bizden hiçbir mal alamazsınız, kızınızın ölüsünü de bulamazsınız' şeklinde ileri geri konuşmaya başladı. Sonrasında tehditler etmeye başladılar. Kızım ise sadece çocuklarının geçimini sağlayacak kadar nakafa istediğini ve başka bir şey istemediğini söyledi. Sonrasında sanık ve beraberindekiler evden ayrıldı. Sanık servis şoförüdür ve bunun için psikolojik testlerden geçtikten sonra servis şoförlüğü yapmaktadır. Bu yüzden sanığın akıl sağlığı bozuk şeklindeki ifadelere katılmıyorum. Sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

"SANIK SİGARA İÇMEYE BAŞLADI"

Bir diğer tanık Tuğçe Aygül ise "Balkondan baktığımda ilk etapta iki erkeğin boğuştuğunu düşündüm. Sonrasında yere biri düştü, düşenin kadın olduğunu o zaman anladım. Kadın yere düşmesi ile sanık defalarca kez kadına bıçakladı. Sonra bıçağı bırakıp kaçmaya çalıştı ama bir kadın ona engel oldu. Sanık o sırada sigara yaktı ve sigarasını içmeye başladı. Ardından polis ekipleri geldi" şeklinde konuştu.

CEZAİ EHLİYETİ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci'nin cezai ehliyetinin olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.