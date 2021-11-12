Haberler Yaşam Haberleri Eşini sokak ortasında katletmişti: Tutuklandı
Giriş Tarihi: 12.11.2021 20:19

Eşini sokak ortasında katletmişti: Tutuklandı

Eşini sokak ortasında katletmişti: Tutuklandı

Olay geçtiğimiz gün İstanbul Bahçelievler'de yaşandı. Satı Mehmet Demirci boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi Hanife Demirci'yi sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü. Gözaltına alınan Satı Mehmet Demirci çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda çocuklarını okula götüren Hanife Demirci eşi Satı Mehmet Demirci ile okulda buluştu.Bir süre tartışan çift çocuklarını okula bıraktıktan tekrar tartışmaya başladı. O sırada Satı Mehmet Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla saldırdı. Hastaneye kaldırılan Hanife Demirci, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayın ardından gözaltına alınan Satı Mehmet Demirci'nin ilk sorgusunda cinayeti planlayarak işlediği ortaya çıkmıştı. Bir gün önceden Hanife Demirci'nin yaşadığı eve yakın bir yere gelen ve geceyi otelde geçiren Satı Mehmet Demirci, sabah otelden çıkmadan önce cep telefonunu otelde sakladı. Daha sonra başkasına ait araçla olay yerine giden Satı Mehmet Demirci bir saat boyunca Hanife Demirci'nin gelmesini bekledi.

TUTUKLANDI

Satı Mehmet Demirci emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen Satı Mehmet Demirci ifadesinde birşey hatırlamadığını ve susma hakkını kullanmak istediğini söyledi. Satı Mehmet Demirci çıkarıldığı mahkemece "Eşi tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Mossad ve CIA’nın 2023 projesi Erdoğan’ı devirmek
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı? Tüm Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...
Tanju Çolak'tan Hülya Avşar çıkışı: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Son dakika haberi | Yerli otomobil TOGG'dan bir müjdeli haber daha: C segment sedan geliyor
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru tarihleri!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...
2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşları ne kadar, kaç TL zam yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini sokak ortasında katletmişti: Tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA