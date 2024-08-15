Eşini sokakta katletti, linçten polis kurtardı

İstanbul Küçükçekmece'de, sokakta eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, G.A. (27) kendisini aldattığını ileri sürdüğü karısı Ö.A. (23) ile sokak ortasında tartıştı, ardından yanındaki bıçakla saldırdı. Boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ö.A. kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerinden kaçmak isteyen G.A. çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanıp darp edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Linç edilmek istenen G.A. polisler tarafından olay yerinden güçlükle uzaklaştırılarak gözaltına alındı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ö.A. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ö.A.'nın kanlar içinde yattığı ve G.A.'nın kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandığı anlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerası ile görüntülendi.