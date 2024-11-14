Eşini tabancayla vurarak öldürdü

Ankara'da, beylik tabancasıyla eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan polis memuru ağır yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde, Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki polis lojmanlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru K.K., bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Ş.K.'yı beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendini vuran K.K. ağır yaralandı. Hayatını kaybeden Ş.K.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken ağır yaralı K.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.