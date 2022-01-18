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Giriş Tarihi: 18.1.2022 19:12 Son Güncelleme: 18.1.2022 19:48

Eşini taciz eden sanığı adliye önünde kurşunladı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Eşini taciz eden sanığı adliye önünde kurşunladı

Kayseri adliyesinde görülen davada Cansu A'ya yönelik cinsel taciz ve şantaj suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezası alan Gökhan Özcan, Cansu A'nın kocası İ.A tarafından kurşunlandı. Adliye önünde aracına bindiği sırada Gökhan Özcan'a ardı ardına ateş eden İ.A evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri adliyesinde 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen şantaj ve cinsel taciz davasında hapis cezası alan ancak temyiz süreci nedeniyle serbest bırakılan Gökhan Özcan, cinsel tacizde bulunmakla suçlandığı Cansu A'nın kocası İ.A'nın silahlı saldırısına uğradı. Gökhan Özcan, kızıyla birlikte adliyeden çıkarak park halindeki otomobiline bindiği sırada İ.A, şoför kapısı hizasından Gökhan Özcan'a tabancayla ateş etti. Gökhan Özcan'ın hedef alındığı saldırıda kızı ise yaralanmadı. İ.A olayın ardından kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Gökhan Özcan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaçan İ.A'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı.

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Eşini taciz eden sanığı adliye önünde kurşunladı
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