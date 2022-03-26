Eşini Ukrayna’da bırakıp iki çocuğu ile çocukluk arkadaşına sığındılar

Eşim Alina 2017'de İstanbul'a geldi ve evlendik. Daha sonra pek görüşme imkanları olmadı ve şimdi böyle üzücü bir şekilde karşılaşmaları her ikisini de üzdü. Fakat Alona ve çocukları burada bizimle birlikte güvendeler. Eşi Igor ise Kharkiv'deki evlerini bırakmak zorunda kaldı ve şehre yakın, daha güvenli bir yerde kalıyor. Bizler mağdur olan insanları sokakta bırakamayız. Bu bizim genel kültürümüz. Bir lokma ekmeğimiz varsa onu muhtaç insanlarla bölüşürüz. Savaş bitene kadar eşimin arkadaşı ve iki çocuğu misafirimiz olacak" dedi.