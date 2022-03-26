Eşini Ukrayna’da bırakıp iki çocuğu ile çocukluk arkadaşına sığındılar

Rusya'nın 24.02.2022'de saldırmaya başladıktan 3 gün sonra Igor, eşi Alona ve çocukları arabayla Kharkiv'den Macaristan sınırına götürdü. Yol güvenliği ve konaklama sebebiyle yolculuk 4 gün sürdü. Macaristan sınırında gönüllüler Alona Hrynenko (35) kızı Evhenia (4) ve oğlu Daniel (1,5) ile birlikte alıp Budapeşte'ye götürdüler. Kocası Igor Hrynenko (31) Ukrayna'da kalmak zorunda kaldı.
Alona, Budapeşte'de iki gece kaldıktan sonra, kocasının şirketi tarafından satın alınan uçak bileti ile İstanbul'a geldiler. İstanbul'da Türk Hasan Kılıçaslan ile evli olan çocukluk arkadaşı Alina Kılıçaslan tarafından sahip çıkılıp İki çocuğu ile birlikte misafir edildi.
Ukraynalı Alina ile evlenen Hasan Kılıçaslan, savaştan mağdur olmuş insanlara kucak açtıklarını belirterek, "Eşim Alina ile eşini ve ailesini savaştan dolayı bırakıp göçmen durumuna gelen Alona okul arkadaşı. Eşim Alina ile Alona eski arkadaşlar ve Kharkiv Pedagoji Akademisi'nde beraber okumuşlar.
Eşim Alina 2017'de İstanbul'a geldi ve evlendik. Daha sonra pek görüşme imkanları olmadı ve şimdi böyle üzücü bir şekilde karşılaşmaları her ikisini de üzdü. Fakat Alona ve çocukları burada bizimle birlikte güvendeler. Eşi Igor ise Kharkiv'deki evlerini bırakmak zorunda kaldı ve şehre yakın, daha güvenli bir yerde kalıyor. Bizler mağdur olan insanları sokakta bırakamayız. Bu bizim genel kültürümüz. Bir lokma ekmeğimiz varsa onu muhtaç insanlarla bölüşürüz. Savaş bitene kadar eşimin arkadaşı ve iki çocuğu misafirimiz olacak" dedi.
Alona'nın okul arkadaşı ve çocukluk arkadaşı olduğunu belirten Alina, "Alona benim okul ve çocukluk arkadaşım Kharkiv Pedagoji Akademisi'nde beraber okuduk. 2017'de İstanbul'a gelerek Hasan Kılıçaslan ile evlendim. İki çocuğumuz oldu. Arkadaşım ile uzun süredir görüşemiyorduk. Savaş çıktıktan sonra böyle üzücü bir şekilde karşılaştık. İkimizde birbirimize sarılıp ağlamaya başladık. Benim çocukluk anılarımın geçtiği şehir yerle bir edildi. Sevdiklerimiz dünyanın çeşitli bölgelerine sığınmak zorunda kaldı. Arkadaşım Alona ve çocukları burada bizimle birlikte güvendeler. Eşi Igor ise Kharkiv'deki evlerini bırakmak zorunda kaldı. Annesi ve Babası ise diğer çocuklarının yaşadığı Almanya'ya sığındılar. " dedi.