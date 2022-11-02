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Giriş Tarihi: 2.11.2022 13:43

Eşini uykuda silahla vurarak öldürdü

İstanbul Bağcılar’da Faruk K., eşi Kudret K.'yı uyuduğu sırada silahla vurarak öldürdü. Eşini uykuda öldüren Faruk K. 13 yaşındaki kızını da evde olduğu sırada evden ayrılmayarak polisin kendisini gözaltına almasını bekledi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Eşini uykuda silahla vurarak öldürdü
Cinayet olayı saat 08.30 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk K. (38), elinde silahla eşi Kudret K.(32) uyuduğu sırada bir süre başında bekledi. Faruk K. uyuyan eşinin başına silahla ateş etti. Kudret K. kanlar içinde kalırken, silah sesini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kudret K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet sonrası evden ayrılmayan Faruk K. ise gözaltına alındı. Kudret K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis cinayetle ilgili soruşturma başlatırken cinayetin neden işlendiğinin alınacak ifadesinden sonra ortaya çıkacağı belirtilirken çiftin 11 yaşındaki kızının cinayet sırasında evde olduğu öğrenildi.

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Eşini uykuda silahla vurarak öldürdü
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