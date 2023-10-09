Eşini vahşice katletti! Verilen ceza şoke etti: İyi hal indirimi…

ÇOCUĞUNUN YANINDA İNTİHAR, HAYATIN AKIŞINA AYKIRI

Mahkeme kararının gerekçesinde; evde yalnız intihar edecek birisinin uyuyan çocuğunun yanında kapıyı kilitleyerek intihar etmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtildi. Ayrıca maktulün sanığı aldatması, sosyal medyayı çok aktif kullanması, evi ve çocuklarıyla ilgilenmemesi, vefat etmeden bir gün öncesine kadar sosyal medyadan tanıştığı erkek ile görüşmeyi devam ettirdiğine dikkat çekilerek, sanığın atılı suçu maktulün sadakatsiz davranışlarının kendisinde meydana getirdiği hiddet ve şiddetli elemin etkisi altında işlediğine vurgu yapıldı. Bu nedenle 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan yargılanan sanığa, 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

İSTİNAF KARARI ONADI

Taraf avukatları, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.