Haberler Yaşam Haberleri Eşini ve bebeğini odaya kilitledi, evi ateşe verdi
Giriş Tarihi: 9.1.2024 01:31

Eşini ve bebeğini odaya kilitledi, evi ateşe verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eşiyle tartışan şahıs, eşi ve 9 aylık bebeğini odaya kilitleyerek evi ateşe verdi. Anne ve bebeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, dumandan etkilenen baba, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı

İHA
Eşini ve bebeğini odaya kilitledi, evi ateşe verdi

Olay, Alaşehir ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.D. ile eşi E.D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında öfkelenen Ü.D., eşi E.D. ve 9 aylık bebekleri A.D.'yi odaya kilitleyerek evi ateşe verdi.

Evden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler yangın merdiveniyle E.D. ve 9 aylık bebeğinin kilitli kaldığı odaya girdi. Anne ve bebeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, baba Ü.D. ise dumandan etkilendi. Ü.D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fatih Camisi'nde imamı ve hafızı bıçaklayan şüpheli gözaltında
"Savaş ilanı olarak kabul ediyorum" demişti.. İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı
Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma zam
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
Halk TV’nın Adalet Bakanlığı’na iftirası elinde patladı!
Bakan Koca: MİT'in MOSSAD operasyonunda yakalanan kişi yabancı bir doktor değil!
Alperen Şengün'den tarihi başarı! NBA'de haftanın oyuncusu seçildi...
Murat Kurum İstanbul'da yapılacakları açıkladı: İşten çıkarılanları geri alacağız
Aleyna’nın eskisi Demet’in yenisi oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini ve bebeğini odaya kilitledi, evi ateşe verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA