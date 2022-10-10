Eşini ve çocuklarını öldürdü, intihar etti

Ankara'da uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanma aşamasındaki karısı ile çocuklarını bıçaklayarak öldüren bir kişi yaşamına son verdi.Altındağ ilçesinde dün meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet U. (47), boşanma aşamasında olduğu eşi Zuhal U. (42) ve çocukları Tuğçe (12) ile Yusuf U'nun (9) bulunduğu apartmana gelerek kapıyı kırarak eve girdi.Mehmet U. ve Zuhal U. tartışmaya başladı ve tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Sesleri duyan komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Mehmet U'nun Zuhal U'yu, iki çocuğunu öldürdüğünü, ardından kendini astığını belirledi.Yapılan incelemelerin ardından ailenin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.