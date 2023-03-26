Eşini ve iki çocuğunu kıraathanede rehin aldı

Edinilen bilgiye göre; olay akşam saatlerinde Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Belediye Sitesi'nde meydana geldi. E.K., isimli kişi eşini ve çocuklarını işyeri olan kıraathaneye çağırarak rehin aldı.

İşyerine benzin dökerek yakmakla tehdit eden E.K. isimli şahsı polis ekipleri ikna etmeye çalıştı

Yaklaşık 12 yıldır psikolojik tedavi gördüğü ve ilaçlar kullandığı öğrenilen E.K., olay yerine gelen polis ekiplerinin 4.5 saat süren ikna çabalarının ardından ilk olarak eşi ve çocukları çıkmasına izin verdi . Daha sonra ikna edilen E. K ambulansla hastaneye kaldırıldı.