Haberler Yaşam Haberleri Eşini ve iki çocuğunu kıraathanede rehin aldı
Giriş Tarihi: 26.3.2023 23:41 Son Güncelleme: 27.3.2023 01:10

Eşini ve iki çocuğunu kıraathanede rehin aldı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde işyerinde eşini ve 2 çocuğunu rehin alan bir kişi 4.5 saat sonra ikna edildi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Eşini ve iki çocuğunu kıraathanede rehin aldı

Edinilen bilgiye göre; olay akşam saatlerinde Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Belediye Sitesi'nde meydana geldi. E.K., isimli kişi eşini ve çocuklarını işyeri olan kıraathaneye çağırarak rehin aldı.

İşyerine benzin dökerek yakmakla tehdit eden E.K. isimli şahsı polis ekipleri ikna etmeye çalıştı

Yaklaşık 12 yıldır psikolojik tedavi gördüğü ve ilaçlar kullandığı öğrenilen E.K., olay yerine gelen polis ekiplerinin 4.5 saat süren ikna çabalarının ardından ilk olarak eşi ve çocukları çıkmasına izin verdi . Daha sonra ikna edilen E. K ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Eşini ve iki çocuğunu kıraathanede rehin aldı
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