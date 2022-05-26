Eşini ve iki çocuğunu öldüren cani baba hayatını kaybetti

Dün sabah saatlerinde Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşanan dehşette, cinnet getiren Mohammed Sultanı (35), misafirliğe geldikleri evde eşi Gol Bibi Sultanı'yı (26) çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı. Gözü dönen baba çocukları Meryem Sultanı (4) ve Merveh Sultanı'yı da (3) ikinci kattaki balkonundan aşağıya attı. Sultanı daha sonrada çocuklarının peşinden aşağıya atladı. Anne ve iki çocuğunun ardından durumu ağır olan cani de hastanede hayatını kaybetti. Cenazelerin otopsi işlemlerinin de sürdüğü belirtildi.