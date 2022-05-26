Haberler Yaşam Haberleri Eşini ve iki çocuğunu öldüren cani baba hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 26.5.2022 10:32 Son Güncelleme: 26.5.2022 10:38

Eşini ve iki çocuğunu öldüren cani baba hayatını kaybetti

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Eşini ve iki çocuğunu öldüren cani baba hayatını kaybetti

Aksaray’da eşini, iki çocuğunu öldüren ve kendisi de balkondan atan Afganistan uyruklu Mohammed Sultanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dün sabah saatlerinde Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşanan dehşette, cinnet getiren Mohammed Sultanı (35), misafirliğe geldikleri evde eşi Gol Bibi Sultanı'yı (26) çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı. Gözü dönen baba çocukları Meryem Sultanı (4) ve Merveh Sultanı'yı da (3) ikinci kattaki balkonundan aşağıya attı. Sultanı daha sonrada çocuklarının peşinden aşağıya atladı. Anne ve iki çocuğunun ardından durumu ağır olan cani de hastanede hayatını kaybetti. Cenazelerin otopsi işlemlerinin de sürdüğü belirtildi.

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Eşini ve iki çocuğunu öldüren cani baba hayatını kaybetti
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