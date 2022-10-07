Haberler Yaşam Haberleri Eşini ve karnındaki bebeğini öldürmüştü, katil zanlısına verilen 23 yıl hapis cezasının onanmasını istedi!
Giriş Tarihi: 7.10.2022 16:25 Son Güncelleme: 7.10.2022 16:46

Eşini ve karnındaki bebeğini öldürmüştü, katil zanlısına verilen 23 yıl hapis cezasının onanmasını istedi!

Konya’da 6,5 aylık hamile eşi Sadife Yüzer’i (35) tüfekle vurarak öldüren Ali Rıza Yüzer (37) Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nce ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ hükümleri uygulayarak 23 yıl hapse çarptırdı. Tarafların itirazı üzerine dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinde verilen karanın yerinde olduğunu belirterek verilen kararın onanması yönünde görüş belirtti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Eşini ve karnındaki bebeğini öldürmüştü, katil zanlısına verilen 23 yıl hapis cezasının onanmasını istedi!

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi'nde 16 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen olayda, çiftçilik yapan Ali Rıza Yüzer çıkan tartışma sonucu 3 çocuğunun anneni ve 6.5 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i tüfekle 5 el ateş ederek öldürdü. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yüzer, 'gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme' suçundan hakkında 'iyi hal' hükümleri uygulanarak müebbet hapse çarptırıldı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise Yüzer hakkında 'haksız tahrik' hükümlerinin de uygulanması gerektiğini belirterek kararı bozdu ve yeniden yargılama yaptı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından görülen duruşmada Ali Rıza Yüzer'e 'haksız tahrik ve iyi hal' indirimi uygulanarak verilen müebbet hapis cezası 23 yıla düşürüldü.

SADİFE BİR KEZ DAHA ÖLDÜ

Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinde, "Sanığın suçu tasarlayarak işlediğine ilişkin dosyada delil bulunmadığı, maktülenin, sanığı başkaları ile aldattığı anlamına gelecek şekilde olayın hemen öncesinde sözler söylemesinden kaynaklanan hiddet ve elemin etkisi ile eylemi gerçekleştirdiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verdi. Başsavcılık temyiz başvurularının esasdan reddine ve kararın onanmasını talep ederek dosyayı Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

Bu istek üzerine yıkıldıklarını belirten Sadife Yüzer'in ailesi, adalete olan inançlarını kaybetmediklerini, halen bir umut olduğunu ifade etti.

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Eşini ve karnındaki bebeğini öldürmüştü, katil zanlısına verilen 23 yıl hapis cezasının onanmasını istedi!
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