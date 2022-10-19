Eşini ve kayınpederini öldüren cani damat tutuklandı

Kocaeli Başiskele ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ömer Sorguç (31), boşanma aşamasındaki eşi Beyza Sorguç (23) ile konuşmak için kayınpederi Şahin Kılıç'ın (54) evine geldi. Çıkan tartışmada Ömer Sorguç, hem eşine hem kayınpederine kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, Şahin Kılıç ve Beyza Sorguç'un hayatını kaybettiği belirlenirken, Ömer Sorguç olay yerinde yakalandı. Cenazeler olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.