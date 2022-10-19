Haberler Yaşam Haberleri Eşini ve kayınpederini öldüren cani damat tutuklandı
Giriş Tarihi: 19.10.2022 15:44 Son Güncelleme: 19.10.2022 15:59

Eşini ve kayınpederini öldüren cani damat tutuklandı

Kocaeli Başiskele ilçesinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu eşi ile konuşmak için geldiği kayınpederinin evinde, eşi ile tartışan ve ateş açarak eşi Beyza Sorguç (23) ile kayınpederi Şahin Kılıç (54)’ı öldüren Ömer Sorguç (31) tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edildi.

ABBAS ÇAKAR
Eşini ve kayınpederini öldüren cani damat tutuklandı

Kocaeli Başiskele ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ömer Sorguç (31), boşanma aşamasındaki eşi Beyza Sorguç (23) ile konuşmak için kayınpederi Şahin Kılıç'ın (54) evine geldi. Çıkan tartışmada Ömer Sorguç, hem eşine hem kayınpederine kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, Şahin Kılıç ve Beyza Sorguç'un hayatını kaybettiği belirlenirken, Ömer Sorguç olay yerinde yakalandı. Cenazeler olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

BABA KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan zanlı Ömer Sorguç, öğle saatlerinde adli mercilere sevk edilirken, olayda hayatını kaybeden Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen Beyza Sorguç ile sigortacılık yapan babası Şahin Kılıç'ın cenazeleri tamamlanan işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilerek İstanbul'a götürüldü.

Baba ve kızının cenazesi İstanbul Silivri Ali Paşa Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toğprağa verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini ve kayınpederini öldüren cani damat tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA