Eşini ve kayınpederini öldürmüştü: Katilden 1 milyon liralık takı dolandırıcılığı iddiası

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli hemşire Beyza Sorguç'un, 2019'da Ömer Sorguç ile Şanlıurfa'da evlendiği ve 1 ay evli kaldıktan sonra Başiskele ilçesindeki babasının evine gelip boşanma davası açtığı belirtildi. Olaydan önce Ömer Sorguç'un başta Şahin Kılıç olmak üzere aile üyelerine ölüm tehditleri içeren mesajlar attığı öğrenildi.

KEŞİF YAPMIŞ, BİNAYA GİREBİLMEK İÇİN EMLAKÇILARA GİTMİŞ



Ömer Sorguç'un olaydan 3 gün önce ailenin yaşadığı binanın önünde ve çevresinde keşif yaptığı, ayrıca ailenin yaşadığı sokakta bulunan bir otelde konakladığı belirlendi. Sorguç'un, eşinin yaşadığı binaya girebilmek için çevredeki emlakçılara giderek, binada kiralık daire olup olmadığını sorduğu, kiralama bahanesiyle binaya girince eşini öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. Olay günü baba ve kızın, Ömer Sorguç'un tehdit mesajları üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne gittikleri, evlerine döndükleri sırada da öldürüldüğü belirtildi.

2 TABANCA İLE GELDİ



Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Ömer Sorguç'un emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. Olay yerine 2 tabanca ile gelen Ömer Sorguç ifadesinde, Beyza Sorguç ile evlendikten sonra sadece bir ay beraber olduklarını, öldürmeyi planladığını, binaya giremeyince apartmanın önünde beklediğini belirterek, "Evlenirken düğünde takılan yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasını alıp beni dolandırdılar. Altınları istedim, vermediler. Binaya girebilmek için kiralık daire olup olmadığını emlakçılara sordum. Emlakçılar kiralık daire olduğunu söyleseydi, apartmana girecektim" dediği öğrenildi...