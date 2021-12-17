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Giriş Tarihi: 18.12.2021

Eşini ve kayınvalidesini öldürdü kendi kafasına sıktı

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Eşini ve kayınvalidesini öldürdü kendi kafasına sıktı
Mardın'de bir kişi eski eşi ve kayınvalidesini öldürüp intihara kalkıştı. Artuklu ilçesinde annesi Kadriye Başçı (54) ile yaşayan Cemile Başçı (27) ile evlerine gelen eski eşi Seyfettin Değer (29) arasında tartışma çıktı. Değer eski eşi ve kayınvalidesini silahla ateş ederek öldürdükten sonra kendi kafasına ateş etti. Ağır yaralanan Değer hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan, Antalya'nın Serik ilçesinde Yılmaz N. (48), ayrı yaşadığı eşi Gülbahar N.'nin (43), Remzi K. ile (51) birlikte kaldığı evi bastı. Bıçakla eşini başından yaralayan Yılmaz N., Remzi K.'ya da pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Olayda, 14 yaşındaki oğlunu da çenesinden yaralayan Yılmaz N. tutuklandı.

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Eşini ve kayınvalidesini öldürdü kendi kafasına sıktı
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