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Giriş Tarihi: 6.7.2023

Eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

İstanbul Sarıyer'de bir şahıs, tartıştığı karısı ve kayınvalidesini av tüfeğiyle öldürdü, ardından çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek hayatına son verdi. Olay, dün saat 19.00 sıralarında İstinye'de bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde eve gelen Erdal Şahin (46), eşi Nazlı Şahin (39) ve kayınvalidesi Salime Şahin (57) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren Erdal Şahin, evdeki av tüfeğini eline alıp önce eşi Nazlı Şahin'i, ardından da kayınvalidesi Selime Şahin'i öldürdü. Erdal Şahin, ardından çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek kendi hayatına son verdi. Eve gelip korkunç manzarayla karşılaşan akrabalarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda 3 kişinin de öldüğü tespit edildi. Olay yerinde gerçekleştirilen savcılık incelemesi sonucu 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti
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