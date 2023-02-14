Eşini ve kızını kaybetti, oğlunu kurtarabildi

Depremin3'üncü gününde arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından kurtardığı sırada ağzında sigara ile çıkan ve hastaneye bile gitmek istemeyen Soner Tuğtekin'e (58) SABAH ulaştı. Tuğtekin, Adıyaman Merkez Ali Taşı Mahallesi Umut Apartmanı'nın giriş katında eşi Hatice, oğlu Deniz'le birlikte oturuyordu. Denizli Üniversitesi Tekstil Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi kızı Bade ise ara tatil nedeniyle yanlarındaydı. Tuğtekin o geceyi anlattı: "Deprem anında salondaydık. Bir anda bina yıkıldı. Kolon kızımın üzerine düştü. Eşimin kolu bazaya sıkıştı, sadece oğlumu çekebildim. Yanımda tütün ve 1.5 litrelik su vardı. Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti. Kumandanın pillerini parçalayıp kablolarını birbirine çarptırarak ateş çıkartıp sigaramı yakmaya başladım. Yardım için bağırıyorduk. Cevap gelince sigaraları peş peşe yakmaya başladım. Hastaneye gitmek istemedim. Hatice'mi bırakmak istemedim."