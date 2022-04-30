Eşini ve oğlunu öldüren katil zanlısının cesedi bulundu

Osmaniye'nin Çerçioğlu köyü Karayusuflar Mahallesi'nde önceki akşam meydana gelen olayda Ömer Sevimli, henüz bilinmeyen bir sebeple eşi Ayşe ve oğlu Mehmet ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Ömer Sevimli, yanında bulundurduğu tabancayı çekerek art arda tetiğe bastı. Kurşun yağmuruna tutulan anne ve oğlu çeşitli yerlerinden yaralandı. Ayşe Sevimli olay yerinde, oğlu ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Eşini ve oğlunu öldüren çiftçi Ömer Sevimli kaçtı. Jandarma ekipleri katil zanlısını yakalamak için harekete geçti. Sevimli'nin olaydan sonra kaçtığı araç gece Çerçioğlu köyü yeşil mevkiinde terk edilmiş halde bulundu.

Çevrede arama yapan ekipler yakın bölgede Ömer Sevimli'nin cansız bedenine ulaştı. Sevimli'nin suç aleti tabancayla kendisine ait buğday tarlasında hayatını son verdiği öğrenildi.