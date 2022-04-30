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Giriş Tarihi: 30.4.2022 11:33 Son Güncelleme: 30.4.2022 11:59

Eşini ve oğlunu öldüren katil zanlısının cesedi bulundu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Eşini ve oğlunu öldüren katil zanlısının cesedi bulundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tartıştığı eşi Ayşe (48) ile oğlu Mehmet Sevimli’yi (20) tabancayla öldürdükten sonra kaçan Ömer Sevimli’nin cesedi kendisine ait buğday tarlasında suç aletiyle yaşamına son vermiş halde bulundu.

Osmaniye'nin Çerçioğlu köyü Karayusuflar Mahallesi'nde önceki akşam meydana gelen olayda Ömer Sevimli, henüz bilinmeyen bir sebeple eşi Ayşe ve oğlu Mehmet ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Ömer Sevimli, yanında bulundurduğu tabancayı çekerek art arda tetiğe bastı. Kurşun yağmuruna tutulan anne ve oğlu çeşitli yerlerinden yaralandı. Ayşe Sevimli olay yerinde, oğlu ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Eşini ve oğlunu öldüren çiftçi Ömer Sevimli kaçtı. Jandarma ekipleri katil zanlısını yakalamak için harekete geçti. Sevimli'nin olaydan sonra kaçtığı araç gece Çerçioğlu köyü yeşil mevkiinde terk edilmiş halde bulundu.

Çevrede arama yapan ekipler yakın bölgede Ömer Sevimli'nin cansız bedenine ulaştı. Sevimli'nin suç aleti tabancayla kendisine ait buğday tarlasında hayatını son verdiği öğrenildi.

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Eşini ve oğlunu öldüren katil zanlısının cesedi bulundu
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