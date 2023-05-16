Eşini ve oğlunu öldürüp canına kıydı

İstanbul Esenler'de kumar borcu olduğu iddia edilen İnan Taşçı (51), eşi Gülay Taşçı ve oğlu Efe Taşçı'yı tabancayla vurarak öldürdükten sonra canına kıydı.Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşanan olayda Taşçı ailesinin evinden dün sabah 06.00 sıralarında silah sesleri geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine evin penceresine çıkan İnan Taşçı, "Ailemi öldürdüm. Çocuğumu öldürdüm. 3 gündür plan yapıyorum. Kıyamadım onlara, bugün kıydım" diyerek bağırdı. Polis ekipleri eve girecekleri sırada içeriden silah sesi yükseldi. Kapıyı kırarak içeri giren polisler, İnan Taşçı, eşi ve oğlunun cesetleri ile karşılaştı.