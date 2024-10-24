Eşini ve üvey ağabeyini katletti

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı kırsal Dirmil Mahallesi'nde yaşayan ve çocukken evlatlık verilen çiftçi Mehmet Tosun (37), önceki gece evine gelen ve Aydın'da yaşayan üvey ağabeyi, evli ve 2 çocuk babası İsa Akay (44) ile alkol almaya başladı. Tosun, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında ise eşi ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği Akay ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından evdeki av tüfeğini alan Tosun, üvey ağabeyi İsa Akay ile 3 çocuğunun annesi eşi Hasibe Tosun'u (35) öldürdü. Ardından da jandarmayı arayıp olayı bildirdi. Eve gelen jandarma ekipleri, Mehmet Tosun'u gözaltına alırken, cesetler ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.