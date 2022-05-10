Eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanık hakkında karar açıklandı!

İstanbul Avcılar'da 21 Ocak 2020 tarihinde yere düşen fotoğraftan dolayı tartıştığı, boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Demirel'i ve üvey kızı Özge Gökbayrak'ı bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Mehmet Çakmaktaş hakkında karar açıklandı. Heyet sanığı 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Çakmaktaş bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.
SAVCI 35 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP ETTİ
Karar öncesi esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Mehmet Çakmaktaş'ın her iki müştekiye karşı gerçekleştirdiği eyleminin öldürmeye teşebbüs niteliğinde olduğunu değerlendirerek sanığın 22 yıldan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Son savunmasını yapması için kendisine söz verilen sanık Çakmaktaş, mütalaaya karşı bir şey demediğini belirterek, "Takdir mahkemenindir" dedi.
30 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI, İNDİRİM UYGULANMADI
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın suç tarihinde eşi olan müşteki Emine Demirel'e karşı eylemi olan "Eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına, müşteki Özge Gökbayrak'a karşı eylemi olan "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme sanığa her iki eylem içinde indirim uygulamayarak toplamda 30 yıl hapis cezası verdi.