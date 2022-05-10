Eşini ve üvey kızını bıçaklayan sanık hakkında karar açıklandı!

SAVCI 35 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP ETTİ

Karar öncesi esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Mehmet Çakmaktaş'ın her iki müştekiye karşı gerçekleştirdiği eyleminin öldürmeye teşebbüs niteliğinde olduğunu değerlendirerek sanığın 22 yıldan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son savunmasını yapması için kendisine söz verilen sanık Çakmaktaş, mütalaaya karşı bir şey demediğini belirterek, "Takdir mahkemenindir" dedi.