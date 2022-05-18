Eşini ve üvey kızını öldürmüştü... Savcı iki kez ağırlaştırılmış müebbet dedi

Bunun üzerine kıskaçlık krizine giren Kaya Doğan işyerinden ayrılarak otomobiliyle evine geldi. Kızını eski kocasına götürmek üzere hazırlanan Hörmet Doğan'ı boğazından bıçaklayan Kaya Doğan, daha sonra da 1 buçuk yaşındaki üvey kızı Nur Soyak'ı bıçakladı.Her ikisinin de boğazlarını kesen Kaya Doğan daha sonra aynı bıçakla intihara kalkıştı. Polisi arayarak kendisini ihbar eden Kaya Doğan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaya Doğan'ın verdiği bilgi üzerine eve giden polis, anne ile kızın cesetleriyle karşılaştı. Hörmet Doğan ve Yasemin Nur, Argıncık mezarlığında yan yana toprağa verilmişti.