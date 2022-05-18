Eşini ve üvey kızını öldürmüştü... Savcı iki kez ağırlaştırılmış müebbet dedi

Merkez Kocasinan İlçesi Erkilet General Emir Mahallesinde geçtiğimiz yıl 11 Aralıkta eşi Hürmet Doğan'ın önceki kocasından olan kızı Nur Soyak'ı (1,5) babasına götürmek istemesi üzerine kıskançlık krizine giren Kaya Doğan, eşini ve üvey kızını bıçaklayarak öldürdü.
Daha sonra aynı bıçakla intihara kalkışan Doğan, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.
SAVCI ÇİFTE CİNAYETE ÇİFTE MÜEBBET İSTEDİ
Kaya Doğan hakkındaki iddianamesini hazırlayan Cumhuriyet Savcısı, Doğan'ın eşini öldürmek suçundan ve çocuğu kasten öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcının iddianamesi Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
HER İKİSİNİ DE BOĞAZLARINI KESEREK ÖLDÜRDÜ
Erkilet General Emir Mahallesi Yunus Emre Sokak Üzerinde bulunan Yılmaz Apartmanında oturan Hörmet Doğan işte olan kocası Kaya Doğan'a kızını önceki eşiyle görüştürmek istediğini söyledi.
Bunun üzerine kıskaçlık krizine giren Kaya Doğan işyerinden ayrılarak otomobiliyle evine geldi. Kızını eski kocasına götürmek üzere hazırlanan Hörmet Doğan'ı boğazından bıçaklayan Kaya Doğan, daha sonra da 1 buçuk yaşındaki üvey kızı Nur Soyak'ı bıçakladı.Her ikisinin de boğazlarını kesen Kaya Doğan daha sonra aynı bıçakla intihara kalkıştı. Polisi arayarak kendisini ihbar eden Kaya Doğan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaya Doğan'ın verdiği bilgi üzerine eve giden polis, anne ile kızın cesetleriyle karşılaştı. Hörmet Doğan ve Yasemin Nur, Argıncık mezarlığında yan yana toprağa verilmişti.