Eşini ve üvey kızını öldürüp, intihar etti

Eskişehir'de eşi Sibel Çifçi (45) ile üvey kızı Cemre Gürpınar'ı (16) öldüren Gürkan Çifçi (47) intihar etti. Tepebaşı Batıkent Mahallesi'nde yaşayan Gürkan ve Sibel Çifçi çifti arasında, oturdukları sitenin garajında tartışma çıktı. Gürkan Çifçi, park halindeki otomobilde eşini tabancayla vurarak öldürdü. Ardından ikinci kattaki evlerine çıkarak üvey kızını da katleden Gürkan Çifçi, aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler 3 cesetle karşılaştı. Cenazeler otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA