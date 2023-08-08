Eşini ve üvey oğlunu öldürmüştü: Cezaevinde intihar etti

TUTUKLANDI

Suç aleti bıçakla gözaltına alınan Ümit Mutlu Akpınar ise emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutukladı. Akpınar, polisteki ilk ifadesinde; eşiyle tartıştıktan sonra cinnet getirdiğini, mutfaktan aldığı bıçağı hedef gözetmeksizin salladığını söyledi. Büşra Akpınar'ın ilk evliliğinden olan oğlu Macit Gül'ün velayetini eski kocasından almak için dava açtığı, ancak geçen yıl 26 Ocak'ta ikinci evliliğini yaptığı eşi Ümit Mutlu Akpınar'ın istemediği, bu nedenle tartışmanın çıktığı öğrenildi.