Haberler Yaşam Haberleri Adana'da sokak ortasında dehşet! Karısı ve yanındaki erkek arkadaşına kurşun yağdırdı
Giriş Tarihi: 25.5.2022 17:18 Son Güncelleme: 25.5.2022 18:24

Adana'da sokak ortasında dehşet! Karısı ve yanındaki erkek arkadaşına kurşun yağdırdı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Adana’da sokak ortasında dehşet! Karısı ve yanındaki erkek arkadaşına kurşun yağdırdı

Adana’da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Ramazan E., sokak ortasında eşi Elif E. ile yanında bulunan arkadaşı Orhan K.’yi tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.

Adana'da Ramazan E., sokak ortasında eşi Elif E. ile yanında bulunan arkadaşı Orhan K.'yi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Genç kadın sizi kim vurdu? Sorusuna "Çocuklarımın babası yaptı" diye cevap verdi.

VURDUKTAN SONRA KAÇTI
Olay Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ramazan E. ile eşi Elif E. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Ramazan E., önce eşini daha sonra eşinin yanında bulunan erkek arkadaşı Orhan K.'ye tabancayla ateş ederek çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra kaçtı.

"ÇOCUKLARIMIN BABASI"
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Gazetecilerin sizi kim vurdu? Sorusuna genç kadın "Bizi çocuklarımın babası vurdu" diye cevap verdi.

Yaralı kadın ve erkek Adana Şehir Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan Ramazan E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Adana'da sokak ortasında dehşet! Karısı ve yanındaki erkek arkadaşına kurşun yağdırdı
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