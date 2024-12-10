Eşini vurup başında ölmesini bekledi

Bursa'da yaşayan Serpil Karan (33), bir süre önce aralarındaki geçimsizlik nedeniyle inşaat işçisi eşi Fahri Karan'dan (42) boşanmaya karar verdi. Eşini terk eden Serpil Karan, kadın sığınma evine yerleşti. Önceki gün Serpil Karan'ı arayan Fahri Karan, evlilik yıldönümlerini bahane ederek görüşmek istediğini söyledi. Eşinin teklifini kabul eden genç kadın, Fahri Karan'ın otomobiline bindi. Fahri Karan, aracıyla aldığı eşi Serpil Karan'ı, İsabey Mahallesi'ndeki 2. Bahar Sokak'a götürdü. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada yanında bulundurduğu tabancayı çıkaran Fahri Karan, Serpil Karan'ı göğsünden vurdu. Ağır yaralanan eşinin ölmesini bekleyen cani koca, daha sonra silahı başına dayayıp intihar etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yapılan kontrollerde Fahri ve Serpil Karan'ın hayatını kaybettikleri belirlendi.