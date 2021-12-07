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Giriş Tarihi: 7.12.2021 16:04 Son Güncelleme: 7.12.2021 16:06

Eşini vurup, intihara kalkıştı

ABBAS ÇAKAR
Eşini vurup, intihara kalkıştı

Kocaeli Darıca İlçesinde yaşanan olayda, bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi M.D’yi silahla yaralayan Y.D, daha sonra intihara kalkıştı.

Kocaeli Darıca İlçesi Bayramoğlu Mahallesi Mühim Sokak üzerinde oturan Y.D ve M.D'nin evinden gelen silah seslerini duyan komşuları, hemen durumu 112 Acil Çağır Merkezine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Eve giden ekiplerin yapmış oldukları kontrollerde, çiftin yaralı olduğu görüldü.

Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan çift, daha sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Üniversitede eğitim gören 2 kız çocuğu sahibi oldukları öğrenilen çiftin, tedavileri devam ederken, Y.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Eşini vurup, intihara kalkıştı
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