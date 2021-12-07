Eşini vurup, intihara kalkıştı

Kocaeli Darıca İlçesi Bayramoğlu Mahallesi Mühim Sokak üzerinde oturan Y.D ve M.D'nin evinden gelen silah seslerini duyan komşuları, hemen durumu 112 Acil Çağır Merkezine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Eve giden ekiplerin yapmış oldukları kontrollerde, çiftin yaralı olduğu görüldü.

Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan çift, daha sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Üniversitede eğitim gören 2 kız çocuğu sahibi oldukları öğrenilen çiftin, tedavileri devam ederken, Y.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.