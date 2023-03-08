Eşini vurup kaçtı, yeğeninin ifadesiyle gerçek ortaya çıktı...

Sedat S., ifadesinde eşini, kendisini aldattığı için vurduğunu, Gülcan S.'nin yeni doğan çocuğunun babasının başkası olduğunu öne sürdü. Gülcan S.'nin daha önceki evliliğinden olan 2 çocuğu ile bebeği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Gülcan S.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Sedat S. ve arkadaşı F.K. ise adliyeye sevk edildi.