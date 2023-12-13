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Giriş Tarihi: 14.12.2023

Eşini yakarak öldürdü suçu üzerine attı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Eşini yakarak öldürdü suçu üzerine attı
Adana'da, eski eşi Fadime Korkusuz'un yaşadığı evi 2 Kasım'da ateşe vererek ölümüne neden olan Muhammet Güleç, pişkin bir savunmaya imza attı. İfadesinde evi yakmadığını öne süren Güleç, "Eski eşim konuşmak için beni kendi çağırdı.



Otomobilin devrini verecekti. Birden 'Niye buraya geldin?' deyince tartışma çıktı. Odaya gidip benzin aldı ve evi yaktı. Ben de yaralandım" savunması yaptı. Güleç, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Fadime Korkusuz, feci olaydan sonra 36 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

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Eşini yakarak öldürdü suçu üzerine attı
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