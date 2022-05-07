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Giriş Tarihi: 7.5.2022

Eşini yüzlerce kişinin önünde öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eşini yüzlerce kişinin önünde öldürdü
Ataşehir'de boşanmak isteyen kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay dün saat 13.00 sıralarında İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında geçimsizlik olan Sema Kılıç ile eşi Tuncay Kılıç ayrı yaşıyordu. Dün parkta karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı. Öfkelenen koca, yüzlerce kişinin önünde eşini defalarca bıçakladı. Olayın ardından rahat tavırlarla uzaklaşmaya çalışan Tuncay Kılıç, çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Sema Kılıç ise hastanede yaşamını yitirdi.

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Eşini yüzlerce kişinin önünde öldürdü
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