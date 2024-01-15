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Giriş Tarihi: 15.1.2024 11:17 Son Güncelleme: 15.1.2024 11:22

Eşinin 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Antalya’da Yılmaz Gündüz (37) 10 yıldır beraber yaşadığı Burcu Gezersoy’u 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından kendi boynunu kesmeye çalışan zanlı yaralı halde polis ekipleri tarafından yakalandı. Kızının ölüm haberini alan anne Zale Gezersoy ile Burcu’nun kız kardeşleri gözyaşlarına boğuldu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Eşinin 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Antalya'nın Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde gece saatlerinde halı pazarlamacılığı yapan Yılmaz Gündüz gece eşi ile 3 çocuğunun gözü önünde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü.

HALI BIÇAĞI İLE SIRTINDAN 16 KEZ BIÇAKLADI

Kavga sesine gelen komşuları duruma müdahale etmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Yılmaz Gündüz eline geçirdiği halı bıçağı ile eşini 3 çocuğunun ve komşularının gözlerinin önünde sırtından 16 yerinden bıçakladı. Ardından kendi boynunu kesmeye çalıştı.

Sonrasında yaralı halde kaçmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri katil zanlısını gözaltına aldı. Gündüz yaralı olduğu için hastaneye kaldırıldı.

ANNE VE KARDEŞLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kızının eşi tarafından öldürüldüğünü öğrenen ve Uşak'tan Antalya'ya gelen anne Zale Gezersoy ile diğer iki kızı gözyaşlarına boğuldu. Kızının hunharca öldürüldüğünü belirten acılı anne, "Kızım Burcu melek gibi biriydi. Ağzı var dili yok derler ya tamda öyleydi. Bu cani kızımı halı bıçağı ile sırtından 16 yerinden bıçaklayarak öldürmüş. O cani gün yüzü görmesin. En ağır cezayı alsın" diyerek iki kızı ile birlikte gözyaşı döktü. Cinayete kurban giden Burcu Gezersoy'un cenazesi toprağa verilmek üzere Uşak'a götürüldü.

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Eşinin 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü
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