Eşinin 2 saat alıkoyduğu kadını özel harekat polisi kurtardı

Murat T.'nin yaklaşık 2 saat ikna olmaması üzerine özel harekat polisleri harekete geçti. Koçbaşı ile kapıyı kıran ekipler, Murat T.'yi etkisiz hale getirdi. Eşi tarafından alıkonulan Meliha T., polis ekiplerinin koruması altına alındı. Polis ekiplerinin sağlık durumunu sorduğu Meliha T., "Psikolojik olarak hiç iyi değilim" dedi. Genç kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşini evde alıkoyan Murat T. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.