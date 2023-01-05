Haberler Yaşam Haberleri Eşinin ailesiyle çıkan çatışmada arkadaşı öldü
Giriş Tarihi: 5.1.2023 13:35

Eşinin ailesiyle çıkan çatışmada arkadaşı öldü

Gaziosmanpaşa'da anlaşmazlık yaşayan dini nikahlı çift, konuşmak için biraraya geldikleri sırada taraflar arasında silahlı çatışma yaşandı. Umut Erdoğan (27), karısının babası Sedat İ. ve kardeşi S.İ.'ye silahla ateş etti. Kayınpeder Sedat İ.'nin silahla karşılık verdiği olayda, Erdoğan'ı apartman önündeki araçta bekleyen arkadaşı Caner Akgün vuruldu. Akgün olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA
Eşinin ailesiyle çıkan çatışmada arkadaşı öldü

Olay, Salı günü Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralamalı trafik kazası ihbarına giden polis, araç içerisinde ağır yaralı durumda olan kişinin silahla vurulduğunu belirledi.



Sağlık ekipleri isminin Caner Akgün olduğu belirlenen yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ancak, kurtarılamadı. Araştırmayı derinleştiren polis, görgü tanıklarının ifadeleri alarak güvenlik kamera görüntülerini izledi. Yapılan çalışmalarda Umut Erdoğan isimli bir kişinin arkadaşı Caner Akgün ile birlikte imam nikahlı eşi B.İ.'nin evine geldiği, burada taraflar arasında kavga çıktığı belirlendi.



Erdoğan'ın B.İ.'nin babası Sedat İ. ile kardeşi S.İ.'ye tabancayla ateş ettiği tespit edildi. Sedat İ.'nin damadına silahla karşılık verdiği, kurşunların apartman önünde park halindeki otomobil içinde bekleyen Caner Akgün'e isabet ettiği anlaşıldı.



Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, Umut Erdoğan, Sedat İ. ile oğlu S.İ.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu'ndan başsavcıya tehdit! "Odana geleceğim ilk gördüğüm yerde..."
Vatandaşa 25 metreküp ücretsiz doğal gaz için talimat verildi!
Başkan Erdoğan'ın 'işe dönüş' müjdesi emekçilerin yüzünü güldürdü! Hak hukuk tanımayanlara en güzel cevap
SON DAKİKA: Orta gelirliye konut projesi şartları açıklandı! İşte orta gelir konut kredisi faizi ve ödeme planı
EMEKLİ ZAMMI 2023 NE KADAR, KAÇ TL OLDU? Başkan Erdoğan'dan ek zam açıklaması! SSK, BAĞKUR emekli maaşı hesaplama ile emekli maaş zammı ne kadar oldu?
Seçmenin kadar konuş
SON DAKİKA: Orta gelirliye konut projesi için 15 soru 15 cevap! Bakan Kurum paylaştı
Erdoğan’dan bir günde 4 müjde
Ne tapusu? Şaşkın mısınız?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşinin ailesiyle çıkan çatışmada arkadaşı öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA