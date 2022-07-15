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Giriş Tarihi: 15.7.2022 13:53 Son Güncelleme: 15.7.2022 14:21

Eşinin arkadaşına tecavüz etti!

İstanbul’da akıllara durgunluk verecek bir olay meydana geldi. Eğlenmek için karısının arkadaşıyla birlikte eve giden genç adam, alkolün etkisiyle eşinin arkadaşına tecavüz etti. Alkolün etkisinden kurtulan genç kadın, soluğu karakolda alınca saldırgan hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Eşinin arkadaşına tecavüz etti!

34 yaşındaki İ.Y., ile 34 yaşındaki B.B., İstanbul Şişli'deki özel bir okulda öğretmenlik yapıyordu. Yakın iki arkadaş 16 Ekim 2020 günü bir plan yaptı. Plan dahilinde İ.Y eşi E.Y., ile birlikte arkadaşı B.B.'nin evine gidecekti. Akşam saatlerinde buluşan 3 arkadaş genç kadının evine gitti. Sohbetin ilerleyen saatlerinde alkol almaya başlayan 3 arkadaş bir müddet sonra sarhoş oldular.

EŞİNİN YANINDA TECAVÜZ ETTİ

İddiaya göre E.Y., alkolün etkisiyle eşinin arkadaşı B.B.'nin odasına gitti. Önce genç kadını elle taciz eden E.Y., ardından yine iddiaya göre genç kadına tecavüz etti. Alkolün etkisinin ardından kendisine gelen genç kadın karakola giderek kendisine tecavüz eden arkadaşının eşi E.Y.'den şikâyetçi oldu.

ADLİ TIP RPORU TECAVÜZÜ ONAYLADI

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken genç kadın hastanede tecavüze uğradığına dair rapor aldı. Raporda mağdur kadının tecavüze uğradığına ve tecavüz profilinin E.Y.'ye ait olduğu anlatıldı. Rapor sonrası Adli Tıp Kurumuna sevk edilen B.B.'nin burada yapılan incelemeler sonucunda da ifadesiyle yaşadıklarının uyumlu olduğu belirtildi.

'TELEFONUNU KAPATTIM YALAN SÖYLÜYOR'

İfadesi alınan şüpheli ise suçlamaları reddederek, 'Birlikte alkol aldık. Ben daha sonra eşim ile uyumak için odaya gittim. Bir süre sonra su içmek için müştekinin yattığı salona gittim. Telefonu açık bir şekilde müzik çalıyordu. Bende müziği kapatıp yanına koydum. B.B., uyanıp bana tepki gösterdi. Kimseye tecavüz etmedim.' diye konuştu.

12 YIL HAPSİ İSTENİYOR

E.Y.'nin eşi İ.Y., ise olay sırasında uyuduğu için bir şey görmediği ve duymadığını anlattı. Savcılık genç kadının alkollü bir şekilde olduğu sırada arkadaşı İ.Y.'nin eşi tarafından tecavüze uğradığına dair ifadesi sonrası olayla ilgili iddianame düzenledi. İddianamede 52 yaşındaki şüphelinin B.B.'nin rızası dışında ilişki yaşayarak genç kadına 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

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Eşinin arkadaşına tecavüz etti!
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