Haberler Yaşam Haberleri Eşinin boğazını kendisini aldattığını düşündüğü için kesmiş
Giriş Tarihi: 24.3.2023 10:20 Son Güncelleme: 24.3.2023 10:31

Eşinin boğazını kendisini aldattığını düşündüğü için kesmiş

Adana'da eşi Sultan Sarıboğa’yı (40) boğazını keserek öldürdüğü ileri sürülen katil zanlısı koca Kasım Sarıboğa (42) yakalandı. Kasım Sarıboğa, 3 çocuk annesi olan Sultan Sarıboğa’nın kendisini aldattığını öne sürdü. Tutuklanan şüpheli Kasım Sarıboğa’nın cinayetten saatler önce 2 çocuğunu kuzenine bıraktığı, diğer çocuğunun ise okulda olduğu ortaya çıktı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Eşinin boğazını kendisini aldattığını düşündüğü için kesmiş

Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı evin, zemin katında 22 Mart'ta meydana gelen olayda Kasım Sarıboğa, kendisini aldattığını düşündüğü 3 çocuk annesi eşi Sultan Sarıboğa ile tartıştı. Bu sırada öfkelenen Kasım Sarıboğa, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise motosikletine binip, olay yerinden kaçtı.

Sürünerek kapıyı açan Sultan Sarıboğa, komşularından yardım istedi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sultan Sarıboğa, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

ALDATTI İDDİASI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kasım Sarıboğa'nın, cinayetten saatler önce 2 çocuğunu kuzeninin yanına bıraktığı, diğer çocuğunun ise bu sırada okulda olduğu ortaya çıktı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheliyi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.

Emniyete götürülen Kasım Sarıboğa, ifadesinde eşinin kendisini aldattığını, bu konuyu konuşmak istediğini ancak tartışma çıktığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Kasım Sarıboğa, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eşinin boğazını kendisini aldattığını düşündüğü için kesmiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA