Eşinin boğazını kendisini aldattığını düşündüğü için kesmiş

ALDATTI İDDİASI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kasım Sarıboğa'nın, cinayetten saatler önce 2 çocuğunu kuzeninin yanına bıraktığı, diğer çocuğunun ise bu sırada okulda olduğu ortaya çıktı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheliyi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.