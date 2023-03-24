Eşinin boğazını kendisini aldattığını düşündüğü için kesmiş

Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı evin, zemin katında 22 Mart'ta meydana gelen olayda Kasım Sarıboğa, kendisini aldattığını düşündüğü 3 çocuk annesi eşi Sultan Sarıboğa ile tartıştı. Bu sırada öfkelenen Kasım Sarıboğa, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise motosikletine binip, olay yerinden kaçtı.
Sürünerek kapıyı açan Sultan Sarıboğa, komşularından yardım istedi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sultan Sarıboğa, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
ALDATTI İDDİASI
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kasım Sarıboğa'nın, cinayetten saatler önce 2 çocuğunu kuzeninin yanına bıraktığı, diğer çocuğunun ise bu sırada okulda olduğu ortaya çıktı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheliyi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.