‘Eşinin canı yandı’ diye doktoru dövene 1.5 yıl

İSTANBUL Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eşi Çiğdem Duman'a iğne yaparken canını yaktığı gerekçesiyle Dermatoloji Doktoru Dursun Dorukhan A.'ya saldıran Selim Duman hakkında 1.5 yıla kadar hapis talep edildi. Çiğdem Duman, keloid temizletme işlemi için eşiyle birlikte 25 Şubat'ta hastaneye gitmişti. Müdahale sırasında eşinin canının yandığını iddia eden Selim Duman, doktora saldırdı. Doktor Dorukhan A., vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanırken, saldırgan koca gözaltına alındı. "Kasten yaralama" suçundan tutuklanan Selim Duman hakkında soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında "basit yaralama" suçundan 1.5 yıla kadar hapis istedi.