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Giriş Tarihi: 16.10.2022

Eşinin cenazesine yetişmeye çalışırken kazada öldü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Eşinin cenazesine yetişmeye çalışırken kazada öldü
Şanlıurfa'da kalp krizinden hayatını kaybeden eşi Mehmet Alışçı'nın (59) cenazesine yetişmek üzere tedavi için bulunduğu Nevşehir'den yakınlarıyla yola çıkan Nurgül Alışçı (53), geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan Nurgül Alışçı, göz rahatsızlığı nedeniyle çarşamba günü yakınları ile birlikte Nevşehir'e gitti. Alışçı, tedavisi için Nevşehir'de bulunurken eşi Mehmet Alışçı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Acı haberi alan Alışçı, cenazeye katılmak için yakınları ile birlikte Nevşehir'den yola çıktı. Nurgül Alışçı'nın kullandığı, plakası öğrenilemeyen otomobil, perşembe gecesi GaziantepŞanlıurfa yolunda kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazada Nurgül Alışçı, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alışçı, dün sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Nurgül Alışçı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. 6 çocuk annesi Alışçı'nın cenazesi, eşinin yanına defnedilecek.

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Eşinin cenazesine yetişmeye çalışırken kazada öldü
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