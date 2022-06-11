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Giriş Tarihi: 11.6.2022 11:53 Son Güncelleme: 11.6.2022 13:09

Eşinin darp ettiği Özlem Dursun hayatını kaybetti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Eşinin darp ettiği Özlem Dursun hayatını kaybetti

Rize’de eşi tarafından darp edilen 3 çocuk annesi genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eşini darp eden şüphelinin bıçakla kendini yaralayarak eşinin kendisini yaraladığını öne sürmeye çalıştığı öğrenildi.

Rize merkeze bağlı Çarşı mahallesinde Ramazan Dursun (38), 3 çocuk annesi eşi Özlem Dursun'u (32), darp etti. Olay sonrası Ramazan Dursun, cep telefonu ile çektiği fotoğrafları ise eşinin ailesi ve arkadaşlarına gönderdi.

Fotoğrafları gören kayınvalidesi ve arkadaşları polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı olan Özlem Dursun ve yine yaralı olarak bulunan Ramazan Dursun Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kadın, vücudununda çeşitli yerlerinde kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Özlem Dursun, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bıçakla kendisini de yaralayan ve eşinin kendisine saldırdığını öne sürdüğü iddia edilen Ramazan Dursun ise hastanede yapılan tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Genç kadının cenazesi otopsi yapılması için Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Gözaltına alınan katil zanlısı Ramazan Dursun ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Özlem Dursun'un olayın yaşandığı gün KADES uygulamasına başvurduğu, eşinden korktuğu için ihbar üzerine eve gelen polis ekiplerine durumu anlatmadığı ve şikayetini geri çektiği öğrenildi.

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