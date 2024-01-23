Eşinin dayısını 22 bıçak darbesiyle öldürmüştü: 19 yıl sonra yakalandı!

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliiği ekipleri, geçmiş yıllara ait işlenen cinayetlerin faillerini yakalamak içinde çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalardan biri de 2005 yılında Kadıköy'de işlenen bir cinayet dosyasıydı. Olay Kasım 2005'de meydana geldi. İddialara göre, alkollü eve gelen Ali Özey, eşi Ayşe Özey ile tartıştı. Bu tartışma üzerine Ayşe Özey. Yardım için dayısı Sami Akbulut'u çağırdı. Ali Özey, eve gelen eşinin dayısı ile de tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmada katil zanlısı, eşini ve dayısı Sami Akbulut'u bıçakladı. 22 bıçak darbesi alan Sami Akbulut hayatını kaybetti. Katil Ayşe Özey, olayda ağır yaralandı. Katil zanlısı olay sonrası sırra kadem bastı.

19 YIL SONRA YAKALANDI

Olaydan sonra katil zanlısı kayıplara karıştı. Yapılan tüm araştırmalara rağmen zanlı bir türlü bulunamadı. Geçmiş yıllara ait işlenmiş cinayet olaylarının yakalanamayan faillerinin bulunduğu dosyalar yeniden incelenmeye alındı. Yapılan çalışmalarda katil zanlısının yıllar sonra yeri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla katil zanlısı Ali Özey, 19 yıl sonra yakalandı.