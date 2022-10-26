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Giriş Tarihi: 26.10.2022 23:45

Eşinin evini benzin döküp yaktı! Kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde boşanma aşamasındaki karısının evini yaktıktan sonra kaçan şahıs, Menderes ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı

İHA
Eşinin evini benzin döküp yaktı! Kıskıvrak yakalandı

Yangın, saat 15.30 sıralarında Torbalı 5118. Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin birinci katında çıktı. İddiaya göre, M.Ç. (35) adlı bir kişi, boşanma aşamasındaki karısı D.Ç.'nin yaşadığı evi benzin dökerek yaktı.

Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinlerinin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülerek etkisiz hale getirilirken ev kullanılamaz hale geldi. Dairenin boş olması nedeniyle yangından etkilenen olmadı.

Öte yandan olayın şüphelisi M.Ç.'yi yakalamak için çevre ilçelerde de geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi Menderes ilçesinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan M.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Eşinin evini benzin döküp yaktı! Kıskıvrak yakalandı
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