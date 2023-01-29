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Giriş Tarihi: 29.1.2023

Eşinin ihanetini belgeledi 1 milyon lira tazminat istedi

Eski emniyet müdürü Oğuz Ç.’nin eşi Neşe Ç. kendisini aldattığından şüphelendiği eşini adım adım takip edip görüntüledi. Ardından boşanma davası açıp 1 milyon lira tazminat istedi

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Eşinin ihanetini belgeledi 1 milyon lira tazminat istedi
İstanbul Emniyeti'nde Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yaparken geçen yıl emekli olan evli ve iki çocuk babası Oğuz Ç.'nin yasak aşk yaşadığı iddia edildi.
İddialara göre geçen yılın başlarında Neşe Ç., kocasının kendisini aldattığından şüphelenmeye başladı. Aynı günlerde numarasız bir telefonla aranan ve ihbar mektubu şeklinde kapısına fotoğraflar bırakılan Neşe Ç., elindeki deliller sonrası eşini takibe başladı. Neşe Ç., özel bir firmada koordinatör olarak çalışan kocasının Şişli'de günlerce lüks bir otele girdiğini ve akşam saatlerinde çıktığını gördü. Eşinin otelden çıkarken yanında hep aynı kadının olduğunu fark etti. Neşe Ç., kadının kendisine gönderilen fotoğraflarındaki kişi olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Neşe Ç. kocasını adım adım takip edip fotoğrafladı.



Neşe Ç. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eşine zina nedeniyle boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, eşinin kendisini aldattığını ileri süren Neşe Ç., kocasının 4 ay boyunca aynı otele aynı kadınla birlikte girdiğini, aynı kadınla Bursa'da kış tatili yaptığına dair fotoğrafların kendisine isimsiz bir tanık tarafından gönderildiğini belirtti. Eşinin kadınla el ele gezdiğini, dakikalarca sarıldıklarını ve öpüştüklerini belirterek maddi ve manevi 1 milyon lira tazminat talep etti.



Mahkemeye, kendisine gönderilen fotoğraflarla birlikte söz konusu ihbar mesajlarını delil olarak sunan Neşe Ç.'nin talepleri mahkeme tarafından değerlendirmeye alındı. Öte yandan otel yetkilileri, mahkemeye Oğuz Ç.'nin söz konusu otelde tek başına oda kiraladığına dair bilgi verdi.

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Eşinin ihanetini belgeledi 1 milyon lira tazminat istedi
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