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Giriş Tarihi: 7.3.2024 15:30

Eşinin kızına şiddet uygulayan sanığın cezası belli oldu

Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndürdüğü ve cinsel istismarda bulunan Yaşarcan Ünal’a 27 yıl hapis cezası verildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Eşinin kızına şiddet uygulayan sanığın cezası belli oldu

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yaşarcan Ünal ve H.Ç.'nin annesi K.Ç.hakkında karar açıklandı. Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapan Ünal, iddia edildiği gibi çocuğun cinsel istismara uğradığına dair dosyada net deliller olmadığını ileri sürerek, beraat ve tahliyesini talep etti. Tutuksuz sanık K.Ç. de suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatını istedi.

27 YIL CEZA VERİLDİ

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ünal'a 'çocuğa karşı eziyet' suçundan 8 yıl 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan ise 27 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık K.Ç., üzerine atılı tüm suçlardan beraat etti.

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Eşinin kızına şiddet uygulayan sanığın cezası belli oldu
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