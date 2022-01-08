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Giriş Tarihi: 8.1.2022

Eşinin kullandığı TIR’ın altında kaldı

DHA
Eşinin kullandığı TIR’ın altında kaldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, otobüse çarpan TIR’daki Feride Koçer, yola fırladı. Koçer, eşinin kullandığı TIR’ın altında kalıp yaralandı. Kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, önceki akşam saatlerinde Yeniyalı Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda meydana geldi. Soner Koçer yönetimindeki TIR, ara sokaktan çıktığı sırada Şükrü G. Yönetimindeki otobüse yandan çarptı. Koçer'in emniyet kemeri takılı olmayan yanındaki eşi Feride Koçer, ön camdan dışarı fırladı. Koçer, eşinin kullandığı TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmayla Feride Koçer'i sıkıştığı yerden kurtardı. Koçer, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ara sokaktan çıkan TIR'ın otobüse çarptığı, yola fırlayan Feride Koçer'in aracın altında kaldığı görülüyor.

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Eşinin kullandığı TIR’ın altında kaldı
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