Eşinin otomobil jantıyla darp ettiği Özlem Dursun hayatını kaybetti

Rize merkeze bağlı Çarşı Mahallesi'nde perşembe akşamı 38 yaşındaki inşaat işçisi Ramazan Dursun, Rize Valiliği'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki eşi Özlem Dursun'u işten eve dönerken bakkala uğradığı için "Telefonla konuşmak için mi bakkala girdin?" diyerek darp etti.

Çevredekilerin duymaması için müzik sesi açan Ramazan Dursun, küçük yaştaki 3 çocuğunun gözü önünde, eşini otomobil jantı ile başına vurarak darp etti, ardından bıçakladı. Dursun, eşinin yaralı haldeki fotoğraflarını 'Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al' yazarak, WhatsApp üzerinden kayınvalidesine gönderdi.

Özlem Dursun'un yakınlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ağır yaralı halde bulunan kadını ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özlem Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti. Dursun'un cansız bedeni, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay sırasında elindeki bıçakla kendisini de yaralayan Ramazan Dursun ise polis tarafından gözaltına alındı.

Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Dursun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

KADES'TEN YARDIM İSTEMİŞ

Öte yandan Özlem Dursun'un, olay günü Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla polisten yardım istediği ortaya çıktı. Polislerin genç kadına ulaştığı ancak Dursun'un eşinden korktuğu için şikayetçi olmadığı öğrenildi.

"SENİ DE GELİP ÖLDÜRECEĞİM!"

Özlem Dursun'un kardeşi Yasin Sancar ise yaşananları anlattı. Olay günü ablasının KADES uygulamasını kullandığını söyleyen Sancar, "Polisler geliyor. Onu aşağıya indiriyor, ancak ne olduysa yine eve geri dönüyor. Sonra bu olay yaşanıyor. Onun evde bir odası var ve odasında ise enteresan el aletleri var. Olay anında bu cani evde müziği son ses açarak ablamı evde fena şekilde darp etmiş. Darp ettikten sonra da hem kendisinin hem de ablamın fotoğrafını çekiyor. Hem anneme hem de ablamın arkadaşlarına atıyor. Altına da 'Yine ölmedi' gibi bir açıklama yapıyor. Bize de bu fotoğrafları gören annem haber verince hemen eve geldim. Eve çıktığımda ablam yerde yatıyordu." diye konuştu.

Sancar, "Ablam eşiyle bu tür durumlar yaşardı. Ablam bir süre önce kadın sığınma evine de gitti. Eşi ona yalvardıktan sonra geri döndü. Olay günü evlerine gittiğimde ablam yatak odasındaydı. Fakat çekilen fotoğraflarda ablam el aletlerinin olduğu odadaydı. Tahminimce bu olayı farklı boyutlara çekecekti ama polisler gelince amacına ulaşamadı. Tahminim, "Eşim beni aldatıyor" gibisinden ifade vermiştir. Namus cinayeti süsü vermeye çalıştı. Hastanede pansuman odasında karşılaştım onunla. Kendimi tutamadım 'İnsan olamazsın' dedim. Bana 'Seni de gelip öldüreceğim' diyerek tehdit etti." dedi.